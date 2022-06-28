47-річного працівника ферми при Черешському психоневрологічному будинку-інтернаті вдарив бик, коли чоловік заганяв худобу до стайні. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні через кілька годин після інциденту. Управління Держпраці створює комісію для розслідування нещасного випадку.

Як у вівторок, 28 червня, повідомила прес-служба управління Держпраці у Чернівецькій області, інцидент стався на території допоміжного господарства Черешського психоневрологічного будинку-інтернату. Попередньо відомо, що працівник ферми, який доглядав за тваринами, заганяв до стайні стадо корів після випасу, бик відірвався від прив’язі вдарив чоловіка. Потерпілого доставили до лікарні, однак від травм він помер за кілька годин після випадку.

«Коли працівник відчинив двері стайні, бик, відірваний від прив’язі, вдарив його. Постраждалий, 1975 року народження, котрого було транспортовано до обласного закладу охорони здоров’я для надання професійної медичної допомоги, помер через кілька годин після побиття твариною», – йдеться у повідомленні Держпраці.

В управлінні додають, що наразі у Чернівецькій області створюється комісія для спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, яка має встановити остаточні обставини та причини трагічної події.