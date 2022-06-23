Потерпілого доставили до лікарні у Косові, пізінше перевезли до Франківська

У селі Шешори Івано-Франківської області 39-річний чоловік впав у п’ятиметрову криницю і сильно травмувався. Потерпілого витягли на поверхню та доставили до лікарні. У повідомленні медиків швидкої зазначається, що падіння сталося під час приступу епілепсії у чоловіка.

За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, інцидент стався у вівторок, 22 червня, у селі Шешори Косівського району. «Внаслідок падіння у криницю з висоти близько 5 метрів травмувався чоловік. Причиною падіння очевидці називають приступ епілепсії», – йдеться у повідомленні медиків.

Потерпілим виявився 39-річний мешканець села Стопчатів. Медики надали чоловікові необхідну допомогу, для обстеження потерпілого доставили у лікарню в Косові, де лікарні наклали йому шви та провели комп’ютерну томографію. Наразі 39-річного чоловіка транспортували до обласної лікарні в Івано-Франківську.