Через укус оси померла 38-річна мешканка Закарпатської області. Інцидент стався у Мукачівському районі. За інформацією лікарів, після укусу комахи у жінки виникла алергічна реакція, вона занадто пізно звернулася за медичною допомогою.

Як у п’ятницю, 6 травня, повідомила прес-служба Закарпатського центру екстреної медичної допомоги, із настанням тепла на території області значно почастішали випадки виникнення сильних алергічних реакцій внаслідок укусів комах.

Від укусу оси померла 38-річна мешканка одного із сіл Мукачівського району. «Для людей, які страждають алергією на бджолину отруту, укус комахи може стати реальною загрозою для життя. Цього тижня в Мукачівському районі внаслідок укусу комахи померла 38-річна жінка. На жаль, родичі звернулись по медичну допомогу вже запізно», – повідомляють медики. Більш детальної інформації щодо цього інциденту немає.

Для уникнення тяжких наслідків лікаря радять звертатися за медичною допомогою. Якщо у вас колись була важка алергічна реакція на укус комахи, медики радять носити із собою мінімальний набір медикаментів для надання медичної допомоги. Зазвичай використовують шприц-ручки з адреналіном і гормональні свічки. Лікар може підібрати необхідні препарати і дози з урахуванням можливих ризиків і протипоказів.