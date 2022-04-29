Двоє газовиків приїхали ліквідовувати витік газу та загинули у підземному колодязі

На Закарпатті під час ліквідації витоку газу загинули двоє працівників «Закарпатгазу». Роботи проводились у підземному колодязі в Берегові. Попередня причина смерті – отруєння газом. Поліція відкрила кримінальне провадження. Усі обставини смерті 45-річного та 56-річного працівників «Закарпатгазу» встановлюватиме спеціальна комісія.

За інформацією прес-служби ДСНС Закарпаття, інцидент стався ввечері четверга, 28 квітня. Близько 17:00 рятувальникам надійшов виклик про те, що під час ремонтних робіт два працівники газової служби впали в газовий колодязь та потребують допомоги. Відомо, що чоловіки ліквідовували витік газу на перехресті вулиць Стефаника та Мікеша.

«О 19:20 аварійною бригадою АТ «Закарпатгаз» тіла працівників вилучені з колодязя. О 21:20 витік газу припинено, роботи по ліквідації завершено. На місце події залучався черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегова», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Як уточнюють у прес-службі поліції Закарпаття, загиблими є працівниками аварійно-диспетчерської служби газового господарства віком 45 та 56 років. «Поліцейські провели першочергові слідчі дії та попередньо встановили, що двоє працівників газової служби виїхали на виклик для ліквідації витоку газу та отруїлися викидами», – зазначають у поліції.

У прес-службі «Закарпатгазу» підтвердили смерть працівників газової служби. «У Берегові під час ліквідації витоку газу у підземному колодязі загинули двоє працівників нашого підприємства. За попередньою інформацією, чоловіки отруїлися газом», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Остаточно причину загибелі працівників газової служби встановить спеціальна комісія. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Правоохоронці призначать низку експертиз для встановлення всіх об’єктивних причин та обставин події.