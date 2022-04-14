42-річний тракторист підірвався на протитанковій міні

У звільненому від російських військ селі на Чернігівщині тракторист підірвався на протитанковій міні. 42-річний водій загинув. Нещасний випадок стався 13 квітня у звільненому від російських військ селі Нова Басаня.

«Міні-трактор із причепом натрапив на протитанкову міну. Водій загинув на місці», – повідомили у поліції Чернігівської області

За інформацією Суспільного, речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк розповіла, що 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну.

На тій же ділянці піротехніки ДСНС під час обстеження території знешкодили ще одну міну.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 11 квітня у селі Красне цивільний легковик наїхав на протитанкову міну на узбіччі дороги. Внаслідок вибуху 64-річний водій загинув на місці. Як повідомили в ДСНС, під час розмінування узбіччя піротехніки виявили та знешкодили ще 5 мін.