У каналізаційному колодязі в Червонограді виявили тіло загиблого чоловіка. Це 43-річний місцевий мешканець. Поліція наразі встановлює обставини його загибелі.

Про випадок повідомили у Червоноградському районному управлінні ДСНС.

«28 квітня о 01:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в Червонограді на вул. Героїв Майдану на відкритій території в каналізаційному колодязі глибиною 2 м виявлено тіло», – зазначено у повідомленні рятувальників.

Тіло загиблого чоловіка перебувало у колекторі на двометровій глибині серед сміття (фото ДСНС)

Пожежно-рятувальне відділення за допомогою мотузки та драбини-палки витягли тіло на поверхню. Загиблий – 43-річний мешканець Червонограда.

У поліції наразі не коментують обставин. Слідчі встановлюють причини смерті червоноградця, яка може бути спричинена і нещасним випадком, і насильницькими діями.