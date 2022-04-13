Тіло загиблого знайшли мешканці села Олександрія Рівненського району

У річці Горинь на Рівненщині виявили тіло 47-річного загиблого військовослужбовця Володимира Потапчука, який зник ще 17 січня. Чоловік поїхав на роботу в Рівне, але додому так і не повернувся. На тілі слідів насильницької смерті не виявили. Точні причини загибелі встановлять на експертизі.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, тіло загиблого у річці Горинь виявили жителі села Олександрія Рівненського району близько 10:30 в вівторок, 12 квітня.

Особу загиблого встановили, ним виявився 47-річний військовослужбовець Володимир Потапчук, який перебував у розшуку з 18 січня. Про зникнення чоловіка поліцію повідомила його 46-річна дружина, яка проживає у Квасилові. З її слів, зранку 17 січня він поїхав у Рівне на службу, а потім перестав виходити на зв'язок. Мобільний номер перебував поза зоною, додому чоловік не приїхав.

Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. За зовнішніми оглядом ознак насильницької смерті не виявили. Дружина загиблого розповідала поліцейським, що конфліктів у сім’ї не було, боргів чоловік не мав.