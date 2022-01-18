Володимир Потапчук вчора був на службі, а потім зник

Поліція Рівненської області оголосила у розшук 47-річного військовослужбовця Володимира Потапчука, який поїхав у військову частину Рівного на службу і зник. Додому чоловік не повернувся, мобільний телефон перебуває поза зоною досяжності.

Із заявою про зникнення військовослужбовця до поліції у вівторок, 18 січня, звернулася 46-річна мешканка селища Квасилів Рівненської громади. Жінка повідомила, що її чоловік, 47-річний Володимир Потапчук, уранці 17 січня поїхав на службу у військову частину Рівного і зник. Додому не повернувся, мобільний номер перебуває поза зоною досяжності. Дружина повідомила, що конфліктів у сім’ї не було, боргів чоловік не мав.

Поліція повідомляє прикмети зниклого: зріст 178 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве. Був одягнений у коротку куртку темно-синього кольору, темно-сині джинси, темні черевики та чорну шапку. При собі мав чорний рюкзак та документи.

Упродовж 17 січня Володимир Потапчук перебував на службі у військовій частині у Рівному. Правоохоронці звертаються з проханням до усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклого військовослужбовця, повідомити за номерами телефонів: +380 96 965 95 79 або 102.