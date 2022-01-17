Дівчина на Святвечір пішла колядувати і втекла з дому

Закарпатські поліцейські розшукали 14-річну Каріну Говді, яка зникла під час коляди 6 січня у Берегівському районі. Дівчина пояснила, що втекла з дому сама, бо хотіла відпочити на свята. Знайшли її за 20 км від дому у Мукачеві, де вона гостювала у родичів.

Як у понеділок, 17 січня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, 14-річну Каріну Говді знайшли у Мукачеві. З’ясувалось, що дівчина відвідала своїх родичів в кількох містах Закарпаття. Свій вчинок дитина пояснила тим, що хотіла відпочити на різдвяні свята. «Наразі з дівчиною та її батьками спілкуються працівники поліції. Життю та здоров'ю дівчини нічого не загрожує. Протиправних дій відносно неї скоєно не було», – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, 14 січня, поліція оголосила в розшук 14-річну Каріну Говді, мешканку села Верхні Ремети Берегівського району. Про зникнення дівчини повідомила її мама. Жінка розповіла, що донька пішла з дому ввечері 6 січня повернулася. Поліцейські з’ясували, що дівчина з 6 до 10 січня гостювала у свого діда на Іршавщині.