Поліція розшукує 14-річну Каріну Говді із Берегівського району

Закарпатська поліція оголосила в розшук 14-річну мешканку Берегівського району Каріну Говді. Відомо, що дівчина 6 січня пішла з дому та досі не повернулася. Правоохоронці з’ясували, що зниклу бачили кілька днів тому у Мукачеві.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, про зникнення 14-річної Каріни Говді, мешканки села Верхні Ремети Берегівського району, повідомила її мама. Жінка розповіла, що її донька пішла з дому ввечері 6 січня і досі не повернулася.т«Поліцейські з’ясували, що дівчина з 6 до 10 січня гостювала у свого діда на Іршавщині. Востаннє Каріну бачили 11 січня в Мукачеві», – йдеться у повідомленні поліції.

У день зникнення дівчина була одягнена у куртку оранжевого кольору, спортивну кофту із надписом на грудях «Hope», зелені спортивні штани з білою смужкою по обидва боки та рожеві кросівки.

Прикмети зниклої: зріст близько 154 см, волосся коричневе середньої довжини, середньої тілобудови.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто може мати будь-яка інформацію про 14-річну Каріну Говді та просять звертатися до найближчого відділку поліції або на лінію «102».