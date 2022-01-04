Поліція просить зголоситись рідних і знайомих 82-річної Марії Олійник, яка заблукала і не пам'ятає, де вона живе. Зараз вона перебуває Львівському районному управлінні поліції №1 на вул. Романчука, 18.

Літню жінку перехожі побачили 4 січня на вул. Личаківській біля церкви Петра і Павла, про що повідомили у телеграм-каналі «Варта-1». Із пенсійного посвідчення жінки стало відомо, що це 82-річна Марія Олійник. Вона сказала, що почувається погано та не пам'ятає, де живе. Єдине, що повідомила жінка, це те, що вона з Рясного.

Перехожі викликали поліцію і жінку забрали до Львівського районного управління поліції №1 на вул. Романчука, 18. Її рідних або когось, хто має інформацію про Марію Олійник, просять зголоситись за номером 102.