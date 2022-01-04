За рішенням суду, матері хлопців сплатять 1,9 тис. грн процесуальних витрат

Прикарпатський суд звільнив від покарання двох щедрувальників, які на Святвечір викрали 4 тис. грн з серванта мешканця Тлумача. Неповнолітніх щедрувальників визнали винними у крадіжці, але звільнили від покарання, передавши під нагляд матерям. Окрім того, матерів зобов'язали сплатити 1,9 тис. грн процесуальних витрат.

У матеріалах справи йдеться, що крадіжку грошей під час щедрування вчинили двоє ліцеїстів. Один з них навчається у 10 класі Обертинського ліцею, а інший у Коршівському аграрному ліцеї.

«Двоє неповнолітніх 18 січня 2021 року ввечері зайшли до житлового будинку, щоб щедрувати. Перебуваючи у кімнаті житлового будинку, один з хлопців побачив у серванті у скляному стакані грошові кошти у сумі 4000 гривень, сказав про це іншому хлопцю і вони разом домовились про крадіжку грошей», – йдеться у вироку суду.

Щоб крадіжку не побачив господар будинку, один з хлопців стояв біля нього та відволікав розмовою. Потім хлопець вимкнув світло, а його товариш підійшов до серванта та витяг з нього 4 тис. грн. З викраденими грошима хлопці вийшли з будинку, розділили їх між собою порівну та витратили на власні потреби.

Під час судового розгляду справи, обоє хлопців свою вину визнали повністю та розкаялись у скоєному.

Розглянувши матеріали справи, суддя Тлумацького районного суду Надія Лущак визнала винними у крадіжці обох неповнолітніх та присудила їм примусові заходи виховного характеру у вигляді передачі під нагляд матерів. Крім цього матері сплатять 1,9 тис. грн процесуальних витрат. На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.