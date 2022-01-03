Чоловік придбав підроблене посвідчення, бо у справжнього закінчився термін дії

Івано-Франківський суд оштрафував Миколу Настоящого за купівлю та користування підробленим посвідченням водія. Патрульні поліцейські випадково виявили підробку, коли зупинили автомобіль KIA для залучення водія як свідка для перевірки на стан сп'яніння водія іншого автомобіля. Чоловік не мав при собі паспорта і для підтвердження особи надав підроблене посвідчення. Франківець зізнався патрульним, що придбав підробку у Facebook за 200 доларів. Під час судового розгляду 35-річний чоловік визнав свою вину повністю. У підсумку суддя Олег Лазарів присудив чоловіку сплатити 3,4 тис. грн штрафу та 2,5 тис. грн за проведення судово-технічної експертизи.

У матеріалах справи йдеться, що Микола Настоящий у листопаді 2021 року замовив через сторінку у фейсбук підроблене посвідчення водія. У суді чоловік пояснив, що зробив це через закінчення дії справжнього посвідчення.

«Шляхом переписки на сторінці «Допомога водіям» у соціальній мережі Facebook, ввійшов у злочинну змову з невстановленою органом дізнання особою. Останній повідомив, що за грошову винагороду у сумі 200 доларів, він зможе виготовити посвідчення на право керування транспортними засобами категорії «В». При цьому невстановлена особа повідомила про необхідність подання персональних даних, з метою їх розміщення на посвідченні на право керування транспортними засобами», – йдеться у вироку суду.

Підробку виявили патрульні поліцейські 7 грудня 2021 року. На вулиці Коновальця в Івано-Франківську вони зупинили автомобіль KIA для залучення водія як свідка для перевірки на стан сп'яніння водія іншого автомобіля. «35-річний чоловік замість паспорта надав посвідчення водія, у якому патрульні побачили ознаки підробки. Документ містив невідповідність водяних знаків та був зареєстрований на іншу особу. На запитання патрульних, де водій отримав водійське посвідчення він відповів, що придбав через інтернет», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції.

Розглянувши матеріали справи, суддя Івано-Франківського суду Олег Лазарів визнала винним Миколу Настоящого у користуванні підробленим посвідченням водія та у пособництві його виготовлення. За рішенням суду чоловік заплатить 3,4 тис. грн штрафу та 2,5 тис. грн за проведення судово-технічної експертизи.На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.