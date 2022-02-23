Яким чином автомобіль з 38-річним водієм потрапив у ставок, наразі з'ясовує поліція

У селі на Волині в місцевому ставку знайшли автомобіль ВАЗ, в якому був 38-річний чоловік. Автомобіль помітили у воді поліцейські, які патрулювали територію. На місце виїхали рятувальники, вони допомогли витягнути його з води. За яких обставин автомобіль з водієм затонув у водоймі, з'ясовує поліція.

Як повідомили «Волинські новини», затоплений автомобіль помітили поліцейські під час патрулювання. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції цю інформацію підтвердили. Зазначається, що автомобіль ВАЗ виявили надвечір у середу, 23 лютого, в селі Марковичі Луцького району.

На місце виїхали рятувальники, які витягнули автомобіль. Виявилось, що всередині ВАЗ був чоловік. Особу загиблого встановили, він 1983 року народження.

Як довго він перебував під водою, наразі невідомо. Деталі цієї події встановлює поліція. У прес-службі зазначили, що станом на 17:10 на місці далі працюють правоохоронці.