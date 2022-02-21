У водоймі в селі Осереби Ковельського району знайшли тіло 53-річної жінки. Вона вважалась зниклою безвісти з 19 лютого. На тілі не знайшли слідів насильства, його доправили на судово-медичну експертизу.

Про те, що тіло жінки знайшли в озері, стало відомо ВолиньРost з власних джерел. У коментарі ZAXID.NET в пресс-службі поліції цю інформацію підтвердили. Зазначається, що тіло жінки знайшли на дні водойми в селі Осереби Ковельського району у неділю, 20 лютого.

Особу загиблої встановили, вона 1968 року народження. За попередньою інформацією, жінка зникла безвісти 19 лютого.

На тілі не знайшли слідів насильницької смерті. Для більш точних висновків тіло доправили на судово-медичну експертизу. За цим інцидентом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (убивство) з приміткою «нещасний випадок».