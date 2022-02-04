Жінка повинна була повернутись 2 лютого з дачі в селі Лаврів, але додому так і не потрапила

У лісопосадці неподалік села Лаврів Луцького району знайшли тіло 67-річної жінки. Про її розшук правоохоронці оголосили зранку 4 лютого. Зазначалось, що Світлана Шнит ще два дні тому повинна була повернутись до Луцька із дачі в селі Лаврів, втім, додому вона не потрапила та на зв'язок не виходила. Під час огляду на її тілі не знайшли слідів насильницької смерті.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, жінку знайшли у п'ятницю, 4 лютого, в лісопосадці біля села Лаврів Луцького району. Під час попереднього огляду на її тілі не знайшли слідів насильства. Точні причини смерті встановлять на судово-медичній експертизі.

Поліція оголосила в розшук 67-річну Світлану Шнит зранку 4 лютого. Зазначалось, що 2 лютого вона мала повернутись потягом з дачного масиву села Лаврів до Луцька. Втім, протягом двох днів жінка так і не потрапила додому та не виходила на зв'язок.