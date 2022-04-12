Рятувальники за допомогою спорядження витягли і хлопця, і його собаку нагору

У Кам’янці-Подільському 15-річний хлопець зірвався зі скелі над річкою Смотрич. Юнак гуляв у парку зі своїм собакою, у якийсь момент пес кинувся у каньйон, а хлопець – за ним. Самостійно вибратися із каньйону юнак уже не міг.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Хмельницької області, інцидент стався у вівторок, 12 квітня, поблизу вулиці Івана Франка у Кам’янці-Подільському. Зі скелі у каньйон річки Смотрич впали 15-річний місцевий мешканець та собака. Рятувальники дістали потерпілих із каньйону.

«За допомогою обладнання рятувальники витягли 15-річного кам’янчанина та його собаку. Як з’ясувалося, хлопець гуляв із своїм чотирилапим другом у парку, коли пес кинувся у каньйон, юнак побіг за ним. Та нагору вибратися вже не змогли», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

За допомогою спеціального спорядження рятувальники витягли і 15-річного хлопця, і його собаку нагору. Наразі життю потерпілих нічого не загрожує.