Мама та дядько дівчинки намагалися врятувати її самотужки, однак самі провалилися у воду

У містечку Полонне на Хмельниччині під кригу водойми провалилися троє людей, які намагалися врятувати собаку. Відомо, що під час прогулянки родини поблизу місцевої водойми на лід вибіг собака, а за ним – дівчинка, яка провалилася у воду. Рятувати дитину кинулася її мама та дядько, однак вони теж потрапили під кригу. На допомогу оперативно прибули рятувальники. Зараз усі потерпілі перебувають у лікарні.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, інцидент стався у суботу, 19 березня, близько 13:20. Відомо, що потерпілі – родина переселенців, яка вигулювала собаку берегом водойми. Пес кинувся на лід, а за ним помчала дитина після чого провалилася у воду, далі на порятунок кинулася мати та дядько дівчинки.

«Негайно до місця події прибули надзвичайники 17 Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою рятувального круга та мотузки надзвичайники врятували двох дорослих та дитину», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі ДСНС також уточнюють, що потерпілих на березі вже чекали медики, які надали невідкладну допомогу. Наразі дівчинка та двоє її рідних перебувають у лікарні.