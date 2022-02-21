У Луцьку з вікна третього поверху випав 48-річний чоловік. Обставини події наразі невідомі, поліцейські лише повідомляють, що потерпілий випав з вікна під'їзду будинку на бульварі Дружби Народів. Його госпіталізували у реанімаційне відділення міської лікарні з політравмою.

Як зазначили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції області, подія сталась ввечері у неділю, 20 лютого. З вікна третього поверху під'їзду випав чоловік. Його особу встановили, потерпілому 48 років. Наразі поліція з'ясовує деталі інциденту, як і те, чи був чоловік у стані алкогольного сп'яніння.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік, виклик про подію надійшов до медиків о 17:58. Зазначалось, що з вікна третього поверху будинку на Дружби Народів, 1 випав чоловік. Потерпілого з політравмою доправили у міську клінічну лікарню. За попередньою інформацією, чоловік у важкому стані.