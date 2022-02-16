За попередніми даними, в квартирі, окрім чоловіка, перебувала також його дружина і теща

Ввечері у Володимирі 21-річний чоловік випав з балкону третього поверху та загинув. Відомо, що медики встигли доправити потерпілого до лікарні, але врятувати його не вдалось, він помер у медзакладі. За попередніми даними, на балкон чоловік вийшов, щоб подихати свіжим повітрям. Чому сталось падіння, наразі невідомо, деталі інциденту з'ясовує поліція.

Про нещасний випадок повідомили у спільноті «Твій Володимир». Зазначалось, що у вівторок, 15 лютого, близько 20:00 з балкону третього поверху випав чоловік. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції підтвердили цю інформацію. Відомо, що потерпілого забрали до лікарні, втім, врятувати його не вдалось.

Особу загиблого встановили, йому 21 рік. За попередніми даними, на момент трагедії в квартирі була дружина чоловіка та її матір. На балкон чоловік вийшов, щоб подихати свіжим повітрям.

Слідчі внесли справу до ЄРДР за статтею 115 (убивство) з приміткою «нещасний випадок». Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу.