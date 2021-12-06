Тіло загиблої жінки доправили на судово-медичну експертизу

У Луцьку з вікна сьомого поверху на проспекті Відродження випала 54-річна жінка, від травм вона померла на місці. Інцидент стався під ранок у понеділок, 6 грудня. Тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу. За інформацією «ВолиньPost», загинула жінка, яка місяць тому нагодувала доньку каштанами. Тоді внаслідок сильного отруєння 8-річна дитина померла у обласній дитячій лікарні.

В коментарі ZAXID.NET прес-служба поліції Волині підтвердила, що зранку в понеділок, 6 грудня, з вікна сьомого поверху на проспекті Відродження викинулась 54-річна жінка. Повідомлення про інцидент надійшло о 05:22.

Особу жінки встановили. Її тіло доправили на судово-медичну експертизу, відомості про інцидент задокументували.

Як повідомляє «ВолиньPost», посилаючись на власні джерела, загинула жінка, в якої місяць тому померла 8-річна донька. Дитині було зле декілька днів, втім, жінка не зверталась до медиків, а викликала швидку вже надто пізно. Медикам вона пояснила, що годувала доньку каштанами. За декілька днів дитина померла у обласній дитячій лікарні.

У прес-службі поліції інформацію про те, що загинула матір цієї дитини, не коментують. Також не збігається адреса. Відомо, що мама з донькою проживали у будинку на проспекті Грушевського, а в цьому випадку жінка викинулась з вікна багатоповерхівки на проспекті Відродження.