У Любомлі 29-річний чоловік впав та напоровся на ніж, який тримав у руках. Внаслідок падіння потерпілий отримав поранення грудної клітки, його госпіталізували у реанімацію Любомльської лікарні. Слідчі з'ясовують деталі справи, наразі її кваліфікують за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Про інцидент повідомили «Волинські новини», посилаючи на власні джерела. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині підтвердили цю інформацію. Відомо, що інцидент стався у середу, 1 грудня, близько 18:00 у Любомлі.

«Раптово виник конфлікт між власником домогосподарства та сином співмешканки, 1992 року народження, інвалідом 2-ї групи з дитинства. Останній із власної необережності під час падіння отримав проникаюче ножове поранення грудної клітки, наштовхнувшись на ножа, якого сам тримав у руці», – зазначила інспекторка сектору комунікації Марина Балдич.

Чоловіка госпіталізували у реанімацію Любомльської лікарні з пораненням грудної клітки. Попередньо у нього діагностували поранення лівого передсердя, лівобічний пневмоторекс та гемоперекардит. Поліцейські з місця події вилучили ніж.

Слідчі готуються відкрити кримінальне провадження за ст.128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).