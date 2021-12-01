У Володимирі 26-річний чоловік випав з вікна п'ятого поверху і загинув. Інцидент стався вночі у понеділок, 29 листопада. У поліції розглядають версію, що це був нещасний випадок, оскільки відомо, що чоловік курив на кухні, обпершись на вікно.

Як повідомили у місцевій поліції журналістам БУГу, інцидент стався у понеділок, 28 листопада, близько 22:00. На вулиці Луцькій у Володимирі 26-річний чоловік випав з вікна п'ятого поверху багатоквартирного будинку. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

Зазначають, що у чоловіка були ознаки алкогольного сп'яніння. Розглядають версію, що інцидент стався з необережності, оскільки чоловік курив, обпершись на вікно в кухні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою нещасний випадок.