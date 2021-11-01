Від отриманих травм 57-річна жінка померла на місці

На залізничній станції у Ковелі під вантажний потяг потрапила 57-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці. Як повідомляють ЗМІ, жінка рухалась коліями неподалік залізничної станції у момент, коли туди якраз прибував вантажний потяг. Водій помітив пішохідку і намагався загальмувати, але не встиг.

Про нещасний випадок, який стався у Ковелі в неділю, 31 жовтня, повідомило агенство «Волинські новини». У коментарі ZAXID.NET інформацію підтвердила прес-служба поліції Волині. Інцидент стався близько 19:00 на станції у Ковелі. Водій вантажного потяга, який саме прибував на залізничну станцію, помітив жінку, яка йшла колією. Він загальмував, втім, вчасно зупинити потяг не вдалось.

Від отриманих травм постраждала померла на місці. Поліція встановила її особу. Відомо, що жінці було 57 років, вона мешкала у селі Дубечне.

Слідчі кваліфікують справу за ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту).