Інцидент стався у жовтні 2019 року на озері Люб'язь

Чиновника Луцької міськради Івана Дишка, якого підозрювали у порушенні правил на транспорті, що призвело до смерті Олексія Веремійчика, визнали невинуватим. 12 жовтня 2019 року внаслідок перекидання човна на озері Люб'язь четверо чоловіків опинились у холодній воді, тоді чиновник луцької мерії Олексій Веремійчик вирішив плисти до берега, аби покликати на допомогу. Втім, він загинув, його тіло знайшли у воді за декілька днів. Суд вирішив, що причинно-наслідкових зв’язків між порушенням керування човном та смертю чоловіка – не було.

Про вирок Любешівського районного суду від 18 листопада повідомив «Судовий репортер». Інцидент стався 12 жовтня 2019 року, тоді четверо чоловіків вирушили на риболовлю на озеро Люб’язь. Зазначається, що човен не був повністю оснащений, а його пасажири не мали на собі рятувальних жилетів. Згодом на озері почався шторм, човен перекинувся. Один із пасажирів, чиновник Луцької міськради Олексій Веремійчик, вирішив плисти до берега, щоб покликати на допомогу. Втім, він загинув, його тіло знайшли у воді за декілька днів.

Івана Дишка, який керував човном, підозрювали у порушенні ст.291 ККУ (порушення чинних на транспорті правил, що спричинило смерть). У суді чоловік своєї вини не визнав, зазначивши, що перекидання човна було нещасним випадком.

Усі троє товаришів загиблого свідчили, що після перекидання Олексій Веремійчик був при свідомості та самостійно вирішив плисти до берега, аби покликати на допомогу. Чи доплив він, чоловіки не бачили через великі хвилі. У воді вони пробули 1,5 години, тоді їх врятували.

Також двоє свідків пройшли перевірку на поліграфі. «Можна стверджувати, що вони не мають психологічної установки на приховування інформації стосовно обставин загибелі [Олексія Веремійчика] , та будь-які протиправні дії чи бездіяльність відносно нього не вчинялись», – йдеться у результатах перевірки.

Суддя Андрій Савич визнав Івана Дишка невинуватим «у зв’язку з відсутністю в його діянні складу кримінального правопорушення». Вирок можна оскаржити у апеляційному суді протягом 30 днів.