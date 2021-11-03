Дівчинка померла у обласній дитячій лікарні в четвер, 28 жовтня

У Луцьку померла восьмирічна дівчинка, яку госпіталізували до обласної дитячої лікарні через отруєння. За попередньою інформацією, дитина поїла каштанів, які приготувала її мама. Після цього дівчинка вже нічого не їла, а лише пила воду. Коли її стан катастрофічно погіршився, матір викликала швидку, та все ж врятувати дитину не вдалось. Дівчинка померла ще у четвер, 28 жовтня, втім, про цей випадок стало відомо лише у середу, 3 листопада, після публікації видання «Волинські новини».

З власних джерел виданню стало відомо, що перед тим як потрапити у лікарню з отруєнням, дівчинка вживала у їжу каштани, які приготувала її мама.

Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік у коментарі ZAXID.NET, до медиків виклик надійшов ввечері 21 жовтня з вулиці Грушевського. Швидку викликала мама дитини через те, що у її доньки болів живіт. З'ясувалось, що за декілька днів до цього дитина їла каштани. Після цього мама не давала дитині нічого їсти.

Медики забрали дитину в лікарню. У приймальному відділенні дівчинка втратила свідомість і була госпіталізована у реанімаційне відділення. У четвер, 28 жовтня, вона померла в медзакладі.

Заступник керівника дитячої лікарні з хірургічної роботи Ігор Дородних підтвердив журналістам інформацію про смерть дитини. За його словами, батьки довго займались самолікуванням, тож у медзаклад дівчинка потрапила вже у вкрай важкому стані.

У коментарі ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук зазначила, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Санкція статті передбачає обмеження волі від двох до п'яти років або ув'язнення на такий же термін. Чи стояла сім'я на обліку соцслужб, поки у поліції не повідомляють.

Наразі невідомо, які саме каштани вживала у їжу дитина: їстівні чи отруйні кінські. Їстівні каштани в Україні практично не ростуть, зазвичай їхні плоди експортують. Традиційно такі каштани вживають у їжу в країнах Європи. Натомість кінський каштан є отруйним для людей та деяких видів тварин, їсти його категорично заборонено.