85-річну жінку із села Угорники під Івано-Франківськом забрала «швидка» із сильними опіками. Потерпіла розповіла медикам, що отримала опіки від борщівника Сосновського. Наразі жінка перебуває у міській лікарні Франківська.

Як у вівторок, 14 червня, повідомили у прес-службі Обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги, виклик про потерпілу літню жінку з опіками надійшов медикам у понеділок, 13 червня, близько 15:30. Виявилося, що мешканка села Угорники обпеклася борщівником.

«Надійшов виклик до 85-річної жительки села Угорники Івано-Франківської територіальної громади. Жінка повідомила, що отримала опіки борщівником Сосновського», — йдеться у повідомленні медиків.

Після надання першої допомоги пацієнтку доставили до Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1. Медики нагадують, що при опіках борщівником потрібно промити уражені місця великою кількістю води з густою мильною піною, захистити ділянки дотику шкіри з рослиною від сонячних променів, обробити шкіру пантенолом або іншим засобом від опіків.

У разі збільшення розміру пухирів потрібно звернутись до лікаря. Не можна розтирати уражене місце, доторкатися до обличчя та очей.