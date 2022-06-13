У селі Гордівці Чернівецької області у річці втопився 22-річний юнак. Відомо, що хлопець відпочивав у компанії на березі Дністра, пірнув у воду з пірса та не виплив. Рятувальники знайшли тіло загиблого юнака за 20 метрів від берега.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Чернівецької області, інцидент стався у неділю, 12 червня, у селі Гордівці Рукшинської громади. «Як з’ясувалось, на березі річки відпочивала компанія людей, згодом вони вирішили скупатися. 22-річний хлопець пірнув у воду з пірса, після чого – зник під водою», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Водолази здійснили обстеження акваторії річки Дністер в районі ймовірного місця зникнення 22-річного юнака та знайшли його тіло на відстані 15-20 метрів від берега, вже без ознак життя.

«Водолази підняли тіло чоловіка на поверхню та направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті», – додають у ДСНС.