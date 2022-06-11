На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морські воді загинув відпочивальник. Про це повідомив радник начальника Одеської обласної військової адміністрацій Сергій Братчук.

За його словами, на одному з пляжів в Грибівці чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Братчук нагадав, що всі пляжі Одеської області заміновано, щоби запобігти висадці російського десанту.

За його словами, Чорноморський флот Росії також замінував море вздовж українського узбережжя, а міни зриває з якоря і течією відносить до берега.