Вогонь помітили сусіди, вони кинулися рятувати дівчинку та викликали пожежників

Під час пожежі у селі Тур’ї Ремети на Закарпатті постраждала 4-річна дівчинка. Рятувальники припускають, що дитина гралася із сірниками у надвірній споруді. Внаслідок пожежі господарська будівля згоріла повністю, також вогонь знищив три центнери сіна. Дівчинку з опіками обличчя та рук доставили до дитячої лікарні у Мукачеві.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався ввечері вівторка, 7 червня, у селі Тур’ї Ремети Ужгородського району в одній із надвірних споруд. За даними рятувальників, коли почалася пожежа, всередині господарської будівлі перебувала 4-річна дівчинка, яка могла гратися сірниками. Про пожежу рятувальникам повідомили сусіди, які помітили вогонь.

«Сусіди кинулися на допомогу дівчинці та о 19:25 подзвонили до служби порятунку. Рятувальники, які прибули на місце, о 20:47 повністю ліквідували пожежу. Полум’я знищило надвірну споруду площею 6 кв. м», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Крім того, згоріло три центнери сіна. Як уточнюють у прес-службі ДСНС, дівчинку із термічними опіками обличчя та рук І-II ступеня доставили до лікарні у Мукачеві.