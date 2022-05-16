Під час пожежі, яка виникла у неділю, 15 травня, у Львові загинув 13-річний хлопець. Тіло дитини виявили пожежники вже після того, як загасили вогонь, повідомила прес-служба ДСНС.

Пожежа виникла у закинутій цегляній будівлі на вул. Золотій, на території стадіону «Торпедо». Як повідомили у поліції, четверо хлопців бавились із займистими речовинами, внаслідок чого виникла пожежа. Троє хлопців утекли, а 13-річний львівʼянин – загинув.

Пожежників на місце викликали перехожі, які помітили займання близько 13:42. Коли рятувальники приїхали на місце, то вогонь вже охопив частину будівлі. Десятеро пожежників гасили пожежу близько 40 хвилин.

Після гасіння пожежі на місці вони знайшли тіло хлопця 2009 року народження.

Обставини загибилі 13-річної дитини та причину пожежі встановлюють правоохоронці. За фактом смерті хлопчика поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) ККУ.