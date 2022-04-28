У середу, 27 квітня, у будинку в селі Грозьово, що у Самбірському районі, сталася пожежа, під час якої загинув 56-річний чоловік. У прес-службі ДСНС Львівщини розповіли, що пожежники гасили вогонь майже годину.

Пожежа у дерев'яному житловому будинку, розміром 6×10 м, виникла близько 15:00. На виклик виїхали семеро пожежників з сусіднього села. Коли рятувальники приїхали на виклик, то з вікна кімнати, в якій був осередок пожежі, вибивався сильний дим.

«Через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки пожежі, в кімнаті рятувальники виявили тіло сина власниці, 1966 року народження, без ознак життя», – повідомила прес-служба ДСНС.

Пожежникам знадобилася година, аби загасити вогонь. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.