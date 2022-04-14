Вночі горіла квартира в будинку на вул. Пастернака у Львові

У четвер вночі, 14 квітня, горіла квартира на вул. Пастернака у Львові. Унаслідок пожежі загинув 50-річний власник помешкання.

У ДСНС Львівщини розповіли, що пожежа сталася близько 2:30 ночі у кватирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку на вул. Пастернака,6.

Пожежу гасили 10 пожежників та дві одиниці спецтехінки близько півгодини. На місці пожежі виявили тіло 50-річного власника квартири. Вогонь знищив речі побутового вжитку на площі 2 м2.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.