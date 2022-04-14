50-річний львів’янин загинув під час пожежі у власній квартирі
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Вночі горіла квартира в будинку на вул. Пастернака у Львові
У четвер вночі, 14 квітня, горіла квартира на вул. Пастернака у Львові. Унаслідок пожежі загинув 50-річний власник помешкання.
У ДСНС Львівщини розповіли, що пожежа сталася близько 2:30 ночі у кватирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку на вул. Пастернака,6.
Пожежу гасили 10 пожежників та дві одиниці спецтехінки близько півгодини. На місці пожежі виявили тіло 50-річного власника квартири. Вогонь знищив речі побутового вжитку на площі 2 м2.
Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.
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