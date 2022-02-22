Пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі багатоповерхівки

Ввечері 21 лютого у Львові виникла пожежа в квартирі на вул. Гетьмана Мазепи, в якій загинув власник житла.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пожежа виникла близько 23:00 у квартирі на шостому поверсі багатоквартирного будинку на вул. Мазепи, 24.

Вигоріли речі домашнього вжитку на площі 15 м2. Під час гасіння рятувальники виявили тіло власника квартири 1969 року народження.

Обставини виникнення пожежі встановлюють слідчі.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого у ще одній пожежі квартири на вул. Хмельницького, 243 загинув власник квартири.