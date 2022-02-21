Пожежа виникла на балконі квартири у багатоповерхівці

Увечері 21 лютого у Львові виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки на вул. Богдана Хмельницького. Рятувальники повідомляють про одного загиблого.

Як розповіли у прес-службі ДСНС Львова, займання виникло близько 17:45 на балконі квартири на шостому поверсі на вул. Хмельницького, 243.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, о 18:10 вогонь вже загасили. Однак при гасінні виявили обгоріле тіло.

Хто загинув у пожежі – встановлюють слідчі, вони також з'ясовують обставини виникнення займання.