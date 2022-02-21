Під час пожежі у львівській багатоповерхівці рятувальники виявили обгоріле тіло
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Пожежа виникла на балконі квартири у багатоповерхівці
Увечері 21 лютого у Львові виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки на вул. Богдана Хмельницького. Рятувальники повідомляють про одного загиблого.
Як розповіли у прес-службі ДСНС Львова, займання виникло близько 17:45 на балконі квартири на шостому поверсі на вул. Хмельницького, 243.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, о 18:10 вогонь вже загасили. Однак при гасінні виявили обгоріле тіло.
Хто загинув у пожежі – встановлюють слідчі, вони також з'ясовують обставини виникнення займання.
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