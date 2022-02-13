Після пожежі у будинку знайшли тіла 40-річної жінки та 41-річного чоловіка

У селі Чорноушовичі, що за 20 км від Львова, під час пожежі в будинку загинули двоє людей. Пожежа трапилась в суботу, 12 лютого.

Як повідомили у пожежній частині Винників, у селі Чорнушовичі згорів цегляний житловий будинок розміром 10х12 м. Пожежу загасили ще до прибуття рятувальників.

На місці події виявили тіла 40-річної жінки та 41-річного чоловіка.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 м2. Причини загоряння встановлюються.