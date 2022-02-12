У багатоквартирному будинку в Жовкві під час пожежі виявили тіло людини. Чоловік курив у підвалі, коли на ньому загорівся одяг. Зараз поліція встановлює особу загиблого.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пожежа трапилась близько опівночі суботи, 12 лютого, в підвалі 5-поверхового багатоквартирного будинку на вул. Львівський, 92 в Жовкві.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло людини, її особу ще не встановили. Одяг на тілі людини повністю згорів.

Ймовірною причиною пожежі називають необережність під час куріння.