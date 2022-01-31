Пожежа виникла у неділю зранку в приватному будинку у Брюховичах

Унаслідок пожежі у Брюховичах загинули двоє людей. Пожежа виникла близько 08:45 у приватному будинку на вул. Під Осовою у селищі Брюховичі у неділю, 30 січня. Під час гасіння пожежі виявили тіла двох чоловіків.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, пожежа виникла у приватному одноповерховому цегляному житловому будинку розміром 18×12 м на вул. Під Осовою виникла. Під час гасіння пожежі виявили тіла двох чоловіків: місцевого мешканця 1981 року народження, а також тіло ще одного чоловіка віком близько 40 років. Його особу наразі встановлюють.

«На момент прибуття рятувальників до місця події з будівлі вибивався дим. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. На місці пожежі виявлено 2 загиблі особи», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Пожежу ліквідували о 9:08. До ліквідації пожежі залучали 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що один із загиблих – власник будинку, особу іншого наразі не встановили.

Вогонь також частково знищив речі домашнього вжитку.