У селі Войславичі, що біля Сокаля, вночі 29 січня сталася пожежа, у якій загинув місцевий мешканець. Про цей нещасний випадок повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

Повідомлення про пожежу у приватному будинку до рятувальників надійшло вночі, близько 01:10. Коли пожежники приїхали на місце, то вогнем вже був охоплений дах будівлі. Рятувальникам знадобилося півгодини, аби повністю загасити вогонь.

Шестеро пожежників впродовж півгодини гасили вогось (фото ДСНС)

Під час ліквідації пожежі в літній кухні пожежники виявили тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 35-річний власник будинку.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлює поліція.