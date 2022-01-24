Пожежа виникла на другому поверсі дерев'яного особняка

У понеділок вночі, 24 січня, у Дрогобичі внаслідок пожежі на другому поверсі кількаквартирного будинку загинули чоловік та дружина, цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла близько 04:40 в дерев'яному будинку на вул. Підвалля у Дрогобичі. Вогонь повністю охопив другий поверх. Пожежникам знадобилося більше години, аби загасити пожежу.

Після ліквідації вогню пожежники виявили тіла двох людей. Загиблими виявилися батьки власника квартири. Відомо, що загиблому чоловіку було 76 років, вік його дружини ще не відомий.

У пожежі також постраждав і власник квартири – 38-річний чоловік, його госпіталізували у лікарню.