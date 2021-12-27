Під час пожежі в житловому будинку у Львові загинуло троє людей
Мешканців сусідніх квартир евакуйовують
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Пожежа виникла в житловому будинку на вул. Сигнівка
У Львові в житловому будинку на вул. Сигнівка виникла пожежа. Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіла трьох людей.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Львівщини, пожежа виникла на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. Сигнівка, 46а. Станом на 22:00 у будинку виявили тіла трьох людей. Вік загиблих наразі не відомий.
На місці працюють пожежники. Мешканців сусідніх квартир евакуйовують.
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