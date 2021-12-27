Пожежа виникла в житловому будинку на вул. Сигнівка

У Львові в житловому будинку на вул. Сигнівка виникла пожежа. Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіла трьох людей.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Львівщини, пожежа виникла на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. Сигнівка, 46а. Станом на 22:00 у будинку виявили тіла трьох людей. Вік загиблих наразі не відомий.

На місці працюють пожежники. Мешканців сусідніх квартир евакуйовують.