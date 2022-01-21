20 січня внаслідок пожеж у приватних житлових будинках на Львівщині загинули двоє людей. Обидва випадки трапилися в селах Перемишлянської територіальної громади.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, близько 14:20 в цегляному житловому будинку в с. Мерещів загинув 90-річний власник будинку. Пожежників на місце не викликали.

«Внаслідок пожежі знищено диван, підлога на площі 2 м2, речі домашнього вжитку на площі 3 м2, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 20 м2», — зазначено у повідомленні.

А в с. Боршів в пожежі цегляного житлового будинку загинув 65-річний чоловік.

«На момент прибуття пожежників з вікон будинку вибивався густий чорний дим. Від очевидців поступила інформація про те, що всередині може бути людина. Під час розвідки в одній з кімнат було виявлено тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився брат власника будинку, чоловік 1956 року народження», — розповіли в ДСНС Львівщини.

Причини загибелі людей встановлюють слідчі.