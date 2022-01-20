Кімната, в якій перебував чоловік, вигоріла вщент

У Буську під час пожежі в дерев’яному будинку загинув його 70-річний власник. Його тіло знайшли рятувальники, які приїхали гасити пожежу.

Займання виникло 20 січня близько 3 ночі у дерев’яному житловому будинку на вул. Грушевського.

«З вікон будинку вибивався густий чорний дим. Під час проведення розвідки задимленого будинку в одній з кімнат було виявлено тіло чоловіка. Загиблим виявився власник будинку, чоловік 1951 року народження», — повідомили у ДСНС Львівщини.

Рятувальники загасили вогонь через годину. Кімната, в якій загинув чоловік, згоріла. Причини виникнення пожежі встановлять слідчі.