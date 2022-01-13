Вночі 13 січня с. Гряда, що належить до Львівської громади, виникла пожежа у приватному будинку. Внаслідок цього випадку загинула пенсіонерка.

Пожежа виникла о 01:24 в цегляному одноповерховому житловому будинку, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА. Сильного вогню не було, займання ліквідували ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Внаслідок пожежі загинула власниця будинку 1936 року народження.

Як уточнили у ДСНС Львівщини, за попередніми висновками, причиною пожежі могло стати порушення правил експлуатації печі.