Через пожежу загинула 85-річна жінка зі села Гряда
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Вночі 13 січня с. Гряда, що належить до Львівської громади, виникла пожежа у приватному будинку. Внаслідок цього випадку загинула пенсіонерка.
Пожежа виникла о 01:24 в цегляному одноповерховому житловому будинку, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА. Сильного вогню не було, займання ліквідували ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.
Внаслідок пожежі загинула власниця будинку 1936 року народження.
Як уточнили у ДСНС Львівщини, за попередніми висновками, причиною пожежі могло стати порушення правил експлуатації печі.
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