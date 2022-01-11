Ввечері 10 січня на вул. Людкевича, 40 у с. Солонка неподалік Львова виникла пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинув його власник.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пожежа виникла близько 20:00. Рятувальники під час гасіння виявили тіло 60-річного мешканця будинку.

У ДСНС Львівщини уточнили, що на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику сусіди винесли із задимленої кімнати на першому поверсі двоповерхового будинку чоловіка, але врятувати його не вдалося.

Також цієї ночі виникла пожежа у квартирі на останньому, десятому, поверсі будинку на вул. Кос-Анатольського, 22 у Львові. Близько 2:30 ночі трьох людей з квартири доставили в обласну клінічну лікарню з отруєнням продуктами горіння. Їхній стан середнього ступеня важкості.