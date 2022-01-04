Увечері 3 січня в с. Перв’ятичі, що входить до складу Сокальської громади, трапилася пожежа в приватному житловому будинку, у якій згорів його власник – 60-річний місцевий мешканець.

Як повідомила ДСНС, інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 21:18. О 21:59 пожежу локалізували, а 22:21 – ліквідували повністю. На місці пожежі виявили тіло власника 1961 року народження.

«Вогнем знищено дах на площі 96 м2, дерев’яне перекриття на площі 20 м2, речі домашнього вжитку на площі 15 м2. До ліквідації пожежі залучалось 5 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.