У понеділок, 3 січня, в селищі Новий Яричів Львівського району трапився вибух газу в літній кухні приватного господарства. Власницю будівлі з опіками обличчя та рук госпіталізували до 8-ої міської клінічної лікарні Львова.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, інцидент трапився приблизно о 9:00 на вулиці Шевченка в Новому Яричеві в цегляній літній кухні розміром 8х4 м. Внаслідок вибуху опіки обличчя та рук отримала 54-річна жінка, власниця господарства. Її в стані середнього ступеня важкості госпіталізували до 8-ої міської клінічної лікарні Львова.

«На момент прибуття місцевої пожежної команди будівля була зруйнована, а також відбулось займання речей домашнього вжитку. Місцеві рятувальники приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 09:15 пожежу локалізовано та о 09:50 ліквідовано», – повідомили у Головному управлінні ДНСН Львівщини.

Фото ДСНС

Також унаслідок вибуху знищено перекриття на площі 15 м2, стіна площею 8 м2, речі домашнього вжитку на площі 5 м2, а також пошкоджено покрівлю на площі 10 м2.

Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» припинила подачу газу до будівлі. Обставини події встановлюються.