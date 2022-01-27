До ліквідації пожежі залучили 14 пожежників та 3 спецавто

У четвер, 27 січня, у житловому будинку на вул. Городоцькій біля цирку трапилась пожежа, унаслідок якої загинула 73-річна власниця помешкання. Її тіло знайшли рятувальники, що приїхали на виклик.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, приблизно о 14:10 вони отримали повідомлення про пожежу на вул. Городоцькій, 60. Пожежа виникла в квартирі на останньому поверсі 4-поверхового житлового будинку.

На момент прибуття пожежників з вікна квартири вибивався густий чорний дим. Під час розвідки задимленої квартири було виявлено тіло загиблої жінки. Загиблою виявилась власниця квартири, жінка 1948 року народження. Приблизно о 14:30 вогнеборці загасили пожежу.

Внаслідок пожежі вогонь знищив в квартирі речі домашнього вжитку на площі 15 м2, пошкодив стіни та стелю на площі 60 м2.

До ліквідації пожежі залучили 14 пожежників та 3 спецавто. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.