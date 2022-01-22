В одній з багатоповерхівок Луцька від удару струмом загинула 21-річна дівчина. За інформацією ЗМІ, дівчина приймала ванну і користувалась мобільним телефоном, коли її вдарив струм. Медики, які приїхали на місце трагедії, намагались реанімувати дівчину, але врятувати її не вдалось. Наразі обставини інциденту з'ясовує поліція.

Як розповіли диспетчери швидкої «Волинським новинам», виклик надійшов до медиків близько 17:45 у суботу, 22 січня. Заявник повідомив, що з 21-річною дівчиною, яка перебувала у ванній кімнаті, стався нещасний випадок.

Коли медики прибули на місце, потерпілу вже дістали з ванни. Лікарі намагались її реанімувати, але вона померла. На місці працювала слідчо-оперативна група, поліцейські з'ясовують деталі інциденту. Відомо, що трагедія сталась у одній з багатоповерхівок на вулиці Воїнів-афганців.

Як стверджує ВолиньРost, посилаючись на власні джерела, загибла дівчина користувалась мобільним телефоном, приймаючи ванну.