Відомо, що загиблим чоловікам було по 59 та 57 років

У селі Олешковичі Луцького району сталась пожежа, в якій загинули двоє чоловіків. Відомо, що їм було по 59 та 57 років. Медики, які виїхали на місце події, не змогли врятувати потерпілих. Попередньою причиною виникнення пожежі рятувальники називають необережність власника будинку під час куріння. Внаслідок займання вигоріло 50 м2 покрівлі.

Як повідомили у прес-службі ДСНС області, повідомлення про пожежу надійшло близько 19:00 у вівторок, 14 грудня. Займання виникло у дерев'яному житловому будинку в селі Олешковичі Рожищенської громади.

Надзвичайники прибули на місце за 11 хвилин після повідомлення про пожежу. На місці працювали рятувальники з міста Рожище, а також підрозділ місцевої пожежної охорони.

«Вогнеборці провели розвідку та в складі ланки газодимозахисної служби із стволом першої допомоги вирушили в палаючий будинок на пошуки людей, які могли там перебувати за свідчення сусідів. Подавши на гасіння два водяних стволи рятувальники змогли віднайти в осередку пожежі тіла двох чоловіків», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що у полум'ї загинув 59-річний господар будинку Іван Д., який мав інвалідність першої групи. Також помер 57-річний Михайло Я. Медики намагались врятувати чоловіків, але було надто пізно.

Пожежу локалізували о 19:47, повністю загасити її вдалось о 20:25. Внаслідок займання вигоріло 50 м2 покрівлі, 40 м2 стін, а також були знищені речі домашнього вжитку і побутова техніка. Попередньою причиною займання в ДСНС називають необережність власника помешкання під час куріння.